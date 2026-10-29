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Aydın Şehir Hastanesi'nde çocuk hastalara bayrak ve balonla bayram sevinci yaşatıldı

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Aydın Şehir Hastanesi'nde çocuk hastalara bayrak ve balonla bayram sevinci yaşatıldı
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Aydın Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuk servisindeki hastalara Türk bayrağı ve balon hediye edildi. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yönetimi, minik hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bayram coşkusu çocuk servisinde tedavi gören minik hastalarla paylaşıldı. Çocuklara Türk bayrağı ve balonlar hediye edilerek bayram sevinci yaşatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Aydın Şehir Hastanesi'nde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin giriş bölümünde Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini yansıtan görsellerin yer aldığı özel bir pano hazırlanırken, hastane yönetimi ve idari personel de kutlamaya katıldı. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, hastane yöneticileri ve idari ekibin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından çocuk servisine geçildi. Serviste tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Başhekim Özbağçıvan, minik hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklara Türk bayrağı ve renkli balonlar hediye edilerek Cumhuriyet Bayramı'nın sevinci hastane ortamında da yaşatıldı.

Hastane girişinde hazırlanan Cumhuriyet Bayramı panosu da kutlamalara ayrı bir renk katarken, gerçekleştirilen etkinlikle tedavileri devam eden çocukların bayram coşkusuna ortak olmaları sağlandı. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kutlama, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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