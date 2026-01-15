Haberler

Aydın Lisesi, dil yarışmasında 5 ödülün 3'ünü aldı

Aydın Lisesi, dil yarışmasında 5 ödülün 3'ünü aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler' konulu bilgi yarışmasında Aydın Lisesi, beş ödülden üçünü kazanarak önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler, dil bilinci ve Türkçeye duyarlılıklarıyla dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkçenin köklü ve zengin söz varlığını tanıtarak öğrencilerde dil bilincini güçlendirmeyi amaçlayan 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Aydın Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

Aydın il genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler' konulu yarışmada Aydın Lisesi öğrencileri, beş ödülün üçünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sonuçlarına göre Atlas Eryılmaz il birincisi olurken, Ayaz Efe Akduman il üçüncülüğünü elde etti. Uygar Karaduman ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in elinden aldı. Törende, öğrencilerin Türkçeye gösterdikleri duyarlılık ve dil bilinci konusundaki başarıları takdirle karşılandı. Aydın Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, elde edilen bu anlamlı başarının gurur verici olduğunu belirterek, Türkçenin doğru ve bilinçli kullanımına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu