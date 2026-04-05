Haberler

Aydın'da hükümlülere yönelik kütüphane etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Halk Kütüphanesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan gelen hükümlüleri konuk etti. 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların bireysel ve toplumsal gelişim üzerindeki etkileri vurgulandı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi 62. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan gelen hükümlü grubu, Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kütüphanede ağırlandı. 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların bireysel gelişim ve toplumsal iyileşme üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Program kapsamında katılımcılara kütüphanenin sunduğu hizmetler hakkında bilgi verilirken, yeni yayınlar tanıtıldı. Hükümlüler ayrıca çini, seramik, naht ve tezhip eserlerinden oluşan sergileri de gezdi. Etkinlikte, okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitapların dönüştürücü gücünün toplumsal rehabilitasyondaki rolü vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

