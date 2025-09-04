Aydın Jandarma'dan Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Her Şey Elimizde' mottosuyla vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliği konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Köşk ilçesinde yapılan çalışmalarda vatandaşlara; çevre ve doğanın korunmasının önemi, ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar ve 30 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin izne tabi olduğu hatırlatıldı. Ayrıca ateşli piknik ve mangal yapılmasının, sigara izmariti atılmasının ve cam kırıkları ile parçalarının orman yangınlarına sebebiyet verebileceği vurgulandı.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara doğayı koruma ve yangınların önüne geçme noktasında sorumluluk hatırlatmasında bulunurken, bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN