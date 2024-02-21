Aydın'ın Kocagür Mahallesi'ne İmam Atandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'ne yaklaşık 7 aydır süren aranın ardından Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı'nın girişimleri sonucunda imam ataması yapıldı.

Efeler ilçesine bağlı bin 300 nüfuslu Kocagür Mahallesi'nde yaklaşık 7 aydır süren imam boşluğu sona erdi. İmam konusunda çaba sarf ederken Kocagür Muhtarı Orhan Akrancı konuya el attı. Muhtar Akrancı'nın ilgili yerlere yazdığı dilekçeler sonuç verdi ve mahalleye imam atandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde görev yapan İmam Mehmet Güven'in Kocagür Mahallesi'ndeki camiye yapılan atamasıyla birlikte, cemaat artık düzenli olarak ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

Mahallelerinde yaşanan vefatlar sonrası imam bulmakta zorluk çektiklerini ve kendi buldukları imamları mahalleye getirerek cenaze işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocagür Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, "Yaklaşık 7 aydır mahallemizde imamımız yok. Sadece Cuma günleri görevlendirme ile gelen imamlar oluyordu. Onun dışında vakit namazları da camide cemaatten birinin öncülük etmesi ile kılınıyordu. Cenazelerimizde de kendimiz imam bulmak zorunda kalıyorduk. Lojman sorunumuzun çözülmesi ve girişimlerimiz sonucu Mehmet Güven hocamızın mahallemize ataması yapıldı. Yaklaşan Ramazan Ayı öncüsünde atamanın yapılması bizi ayrıca mutlu etti. Atamada emeği geçen Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş öncülüğünde tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Camimiz artık boş kalmayacak" diye konuştu.

Kocagür Mahallesi sakinleri, uzun süren bekleyişin ardından atanan yeni imamın hizmete başlamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, artık ibadetlerini daha düzenli bir şekilde yerine getirebileceklerini ifade etti. - AYDIN