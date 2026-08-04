Aydın'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Birincisi Yusuf Habiboğlu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' Aydın İl Finali, Külliye Camii'nde gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada, il genelinden din görevlileri ezanı en güzel şekilde okuyabilmek için jüri karşısına çıktı. İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığındaki komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda, Yenipazar İlçe Müftülüğü'nden Yusuf Habiboğlu il birincisi oldu. Yarışmada Nazilli İlçe Müftülüğü'nden Yunus Kardaş ikinci, Buharkent İlçe Müftülüğü'nden Ali Uyan ise üçüncü sırada yer aldı. Yarışmanın ardından dereceye giren din görevlileri tebrik edilirken, Aydın'ı bölge finalinde temsil edecek olan il birincisi Yusuf Habiboğlu'na başarı dileklerinde bulunuldu. İl Müftülüğü tarafından ayrıca yarışmaya katılan tüm din görevlilerine gösterdikleri gayret ve katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı