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Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Palyatif Bakım ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini Ziyaret Etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Palyatif Bakım ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerini Ziyaret Etti
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Adnan Menderes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesi bünyesindeki Palyatif Bakım Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışmalarını yerinde inceledi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Adnan Menderes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'ni ve Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul sağlık çalışmalarını yerinde inceleyerek, sağlık personelleri hasta ve hasta yakınları ile bir araya gelmeye devem ediyor. İl Sağlık Müdürü Eser son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'ni ve Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret eden Şenkul, devam eden eğitim süreci ve sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili Başhekim Doç. Dr. Burcu Gürsoytrak'tan bilgi aldı. Misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenkul, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusundaki çabalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Aydın Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Şenkul, hastane başhekiminden yürütülen hizmetlerle ilgili, Palyatif sorumlu hekiminden de hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkul, palyatif bakımın sadece hastaların değil, ailelerin de yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çok önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek bu süreçte hastalara ve hasta yakınlarına tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek sunan personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'un son ziyareti Aydın Devlet Hastanesine bağlı hizmet veren Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi oldu. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faaliyetleri, terapiler, etkinlikler ile uygulamalar hakkında hastane başhekimi ve TRSM sorumlu hekiminden bilgi alan Şenkul, sonrasında merkezde tedavileri devam eden danışanlarla sohbet ederek, inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görev yapan personellerine teşekkür eden Şenkul, çalışmalarında başarılar diledi.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul'a ziyaretlerinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi, başhekim yardımcıları ve hastane yöneticileri eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Devlet Hastanesi Diş Sağlığı Hastane Kamu

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