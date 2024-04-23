Üye Girişi
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı Öğrencilere Özel Etkinlik Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yeşilay Aydın Şubesi işbirliğiyle Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere yönelik düzenlenen özel etkinlikte, eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yeşilay Aydın Şubesi işbirliğiyle Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere yönelik düzenlenen özel etkinlikte, eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi hem de önemli bilgilerle donatıldı. Etkinlik kapsamında, jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma köpeklerinin gösterilerini izleyen öğrenciler daha sonra jandarma araçlarına bindi. Helikopterlerin de tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler ilgiyle helikopterleri inceledi.

Öğrencilerin, jandarma ve diğer kurumlarla bir araya gelerek bilgilendirici ve keyifli zaman geçirdiği etkinlik sonunda öğrenciler ve jandarma ekipleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek programı sonlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aydın Güvenlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title