Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Haftası'nda Eğitim Etkinliği Düzenledi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personeli ve şahin ekipleri, 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı ile ailelere ve çocuklara trafik eğitimi vererek bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personeli ve şahin ekipleri alış-veriş merkezinde ailelere ve çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, polis ekipleri ailelere ve çocuklara yönelik trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak broşürler dağıttı. Etkinliğin amacının toplumda trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek olduğunu belirten ekipler, emniyet kemeri, aşırı hız, yaya geçidi önceliği, hatalı sollama ve alkollü araç kullanma gibi birçok konuda vatandaşları uyararak çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmenin öneminin altını çizdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek polis ekiplerine teşekkür ettiler. - AYDIN