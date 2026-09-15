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Aydın’ı TEKNOFEST Türkiye Finalleri’nde Sultanhisarlı öğrenciler temsil edecek

Aydın’ı TEKNOFEST Türkiye Finalleri’nde Sultanhisarlı öğrenciler temsil edecek
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Hazırladıkları projelerle TEKNOFEST Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Aydın’ı temsil edecek.

Hazırladıkları projelerle TEKNOFEST Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Aydın'ı temsil edecek.

Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Türkiye finallerinde elde edecekleri dereceyle başarılarını taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, TEKNOFEST Türkiye Finalleri'nde Aydın'ı temsil edecek Sultanhisar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, danışman öğretmenleri, yöneticileri ve velileriyle birlikte Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin TEKNOFEST Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanmasından duyulan gurur ve mutluluk paylaşılırken, öğrencilerin hazırladığı projeler ve final sürecindeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Ali Ekber Ateş, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi fikir ve projeleriyle Aydın'ı temsil edecek öğrencileri tebrik ederek final sürecinde başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran da öğrencilerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TEKNOFEST Türkiye Finalleri'nde Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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