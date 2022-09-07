Aydın haberleri! Söke'nin 100. Yıl Coşkusunda Ceylan Ertem Rüzgarı Esti

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarının final gecesinde ünlü sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen konsere binlerce Sökeli katıldı.

Söke Belediyesi Şehir Bandosu'nun dinletisiyle başlayan etkinlikte, '100 Yaşında 100 Zeybek' projesi ile Söke için bestelenen Söke Zeybeği ve videosu ilk kez yayınlandı. Arından sevilen sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.

Sevilen şarkılarını Sökeliler'le birlikte söyleyen Ceylan Ertem, Söke'de olmaktan ve 100. yıl coşkusunu birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, sanatçıya, Sökeliler adına çiçek, plaket takdim ederken; bir de sürpriz hediye sundu. Kadın zeybek kıyafetinin iki önemli parçası olan cepken ve başlık hediye edilen sanatçı, şakılarını bir süre Aydın yöresine özgü bu özel kıyafetle söyledi.

Konseri izlemeye gelen Sökeliler'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, "6 Eylül ve 100. yılın gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal'in askerlerine selam olsun. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin değerini bilelim, sahip çıkalım. Bu gururu bizlere yaşatan Cefer Efe, Yörük Ali Efelere selam olsun" dedi.