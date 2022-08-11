Haber : Aydın haberleri | Karacasu'nun Sıkıyönetim Belediye Başkanı Yapucu, vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri | Karacasu'nun Sıkıyönetim Belediye Başkanı Yapucu, vefat etti

 - Güncelleme:
Aydın haberleri | Karacasu'nun Sıkıyönetim Belediye Başkanı Yapucu, vefat etti

Aydın yerel haberi | Karacasu eski Belediye Başkanlarından evli ve 3 çocuk babası Eşref Yapucu (89) hayatını kaybetti.

Karacasu eski Belediye Başkanlarından evli ve 3 çocuk babası Eşref Yapucu (89) hayatını kaybetti. Sıkıyönetimin yaşandığı 80 ihtilalinde belediye başkanlığı yapan Yapucu'nun vefatı sevenlerini üzdü.

Karacasu merkez Yaylalı Mahallesi sakinlerinden eski Belediye Başkanı Eşref Yapucu, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü bu sabah evinde yaşamını yitirdi.

Yapucu, Karacasu Belediyesi'nde başkatip ve nikah memuru olarak görev yaptığı 12 Eylül 1980 ihtilalinde Sıkıyönetim Komutanlığı'nın talimatları ile dönemin Aydın Valisi tarafından belediye başkanı olarak atanmıştı. Yapucu, 1984 yılında yapılan yerel seçimlere kadar 4 yıl Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Seçimlerde adaylığını koymayıp emekliliği seçen Yapucu'nun vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere ilçede üzüntü oluşturdu.

Yapucu, ikindi namazına müteakip Çarşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Cuma Mahallesindeki Karşıyaka Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karacasu Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title