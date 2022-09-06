Aydın haberleri: Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı Yerel Haberler Aydın yerel haberi | Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin sakin kentlerinden olan Aydın'da, asayiş zirvesi gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan Genişletilmiş Asayiş Toplantısı'nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu. İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile diğer yetkililer katıldı. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Aksoy Türkiye Aydın Yerel Haberler

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