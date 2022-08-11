Haber : Aydın haberleri... Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri... Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor

 - Güncelleme:
Aydın haberleri... Aydın Büyükşehir Çocuklar İçin Film Gösterimlerine Devam Ediyor

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam “Kral Şakir Oyun Zamanı” animasyon filminin gösterimini yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, dün akşam "Kral Şakir Oyun Zamanı" animasyon filminin gösterimini yaptı.

Büyükşehir Belediyesi her çarşamba günü çocuklara özel film gösterimleri düzenlemeye devam ediyor. Dün akşam Tekstil Park'a konuk olan Buharkentli ve Kuyucaklılar, çocuklarıyla birlikte film izledi. Gösterimler; 17 Ağustos Çarşamba günü "Can Dostlar", 24 Ağustos Çarşamba günü ise "Kral Şakir Korsanlar Diyarı" filmleriyle devam edecek.  Her iki film de saat 21.00'de başlayacak.

Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlı çocukları aileleriyle birlikte film izlemeleri için Aydın Tekstil Park'a davet etti.

ANKA / Yerel

Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title