Aydın haberi... Başkan Kaplan'dan Koçarlı'ya sosyal tesis atağı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın sosyal tesis atağı ile Koçarlı yeni sosyal tesis ve spor alanlarına kavuşuyor.

3 buçuk yıl içerisinde gerçekleştirdiği projeler ile Koçarlı'ya önemli yatırımlar kazandıran Belediye Başkanı Nedim Kaplan, kısa süre içerisinde ilçeye getirdiği 143 milyonluk yatırıma her geçen gün yenilerini ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete devam eden Başkan Kaplan, ilçeye 10 bin metrekarelik yeni bir sosyal tesisi kazandırmak için imzaları attı. Başkan Kaplan yeni sosyal proje için, "Adnan Menderes Mahallemizde 10 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan 500 kişilik kır düğün salonu, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Fitness Alanı, Soyunma Odaları, Kafeterya ve Mescitten oluşan Koçarlı Belediyesi Spor ve Sosyal Tesisleri için imzalar atıldı. Kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacaktır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor. Verdiğimiz sözler noktasında ne dediysek bir bir hayata geçiriyoruz. Koçarlı için ne yapsak azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da birçok yatırımı ve projemizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günde Koçarlı'da sosyal tesis sayısının neredeyse hiç olmadığını belirten Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Bu durumu değerlendirerek geniş bir çalışma yaptık. İlçemizin genelinde sosyal tesis projesi oluşturduk. Şuanda geride bıraktığımız 3 buçuk yılda ilçemizin her köşesinde sosyal tesislerimiz aktif olarak hizmet vermektedir. İnşallah ilçemizin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi ve gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Onların huzuru, mutluluğu ve yaşam standartlarının yükselmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaplan ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin ilkeleri çerçevesinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Toplamda 143 Milyon 500 bin TL'lik yatırım gerçekleştirilen ilçemizin yeni yüzü hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, kurumlarımız ve hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi önümüzde ki yıllarda da destek olacakları şüphesiz. Kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN