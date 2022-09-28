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Aydın haberi! Aydın eski milletvekili Taner'in annesi vefat etti

Yerel Haberler

Aydın haberi! Aydın eski milletvekili Taner'in annesi vefat etti

Aydın yerel yerel haberine göre Aydın eski milletvekili Recep Taner'in annesi Esma Taner vefat etti.

Aydın eski milletvekili Recep Taner'in annesi Esma Taner vefat etti.

Aydın eski milletvekili Recep Taner'in annesi Esma Taner hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Taner'in paylaşımına kısa sürede yüzlerce baş sağlığı yorumu geldi. Anne Taner'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Recep Taner Aydın Yerel Haberler

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