Aydın haberi: Aydın'da Pazarcılık Yapan Üniversite Mezunu: "Ne Olacak Sonumuz"

Aydın haberler: İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın’ın Karacasu ilçesinde pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olan ve pazarcılık yapan Nurdan Uçak, Sezgin’e, "Gerçekten vekilim, çok merak ediyorum, ne olacak sonumuz? Ben, üniversite mezunu olarak şu an pazarcılık yapıyorum. Kesinlikle küçümsemiyorum. Sadece merak ediyorum, ne olacak" diye sordu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Aydın'ın Karacasu ilçesinde pazar esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olan ve pazarcılık yapan Nurdan Uçak, Sezgin'e, "Gerçekten vekilim, çok merak ediyorum, ne olacak sonumuz? Ben, üniversite mezunu olarak şu an pazarcılık yapıyorum. Kesinlikle küçümsemiyorum. Sadece merak ediyorum, ne olacak" diye sordu.

Aydın Adnan Sezgin, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Karacasu İlçe Başkanı Ali Küpelioğlu ve partilerle birlikte ilçe pazarını ziyaret etti. Pazar tezgahlarını tek tek dolaşan Sezgin, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sezgin, her hafta 60 kilometre uzaklıktaki Bozdoğan'dan Karacasu semt pazarına gelerek tezgah açan Nurdan Uçak'la (26) sohbet etti. Acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olan, bir süre özel sektörde ambulans hemşiresi olarak çalışan ve iki yıldır pazarcılık yapan Nurdan Uçak, Sezgin'e, "Gerçekten vekilim, çok merak ediyorum, ne olacak sonumuz? Ben, üniversite mezunu olarak şu an pazarcılık yapıyorum. Kesinlikle küçümsemiyorum. Sadece merak ediyorum; ne olacak" diye sordu.

"ÖNCE NORMALLEŞECEĞİZ"

Aydın Adnan Sezgin ise şunları söyledi:

"İnşallah ilk seçimde iktidara geleceğiz. Memleket o kadar altüst oldu ki önce normalleştireceğiz. Bugünden yarına toz pembe bir ülke vaat edemiyoruz. Önce normalleşeceğiz. Yani sen bu işi daha zevkle yapacaksın ya da kendi alanında iş bulacaksın. Hukuk daha doğru dürüst işleyecek. Ekonomi, böyle başı kesilmiş bir tavuk gibi koşmayacak. Normalleşecek, vücut rahatlayacak. Sonra ayağa kalkıp yürüyecek. Emin ol Türkiye'nin buna gücü var. Türkiye'nin potansiyeli var. Türkiye'nin imkanı var. İnsanımız artık 'yetti gari' diyor. İnşallah daha iyi olacak."

"PAZARCILIĞA YÖNELDİM"

Nurdan Uçak ise şöyle konuştu:

"İnsanımız, tokat yediği yeri çok seviyor. Tabiri caizse dövüldüğü yeri çok seviyor. Ben, ambulans hemşireliği okudum. Özel sektörde birkaç hastanede çalıştım. Şartlar uygun olmadı. Gelir gideri karşılamadığı için bıraktım. Kendim yapıyorum. Nazilli, Karacasu ve Bozdoğan pazarlarına gidiyorum. 2014'te mezun oldum. İki yıldır pazarcılık yapıyorum. Özel sektörde çalıştım, gelir gideri karşılamadı. Yumurtacılıkla pazarcılığa başladım. Şimdi sebze meyveyle devam ediyorum. Bazı ürünleri kendim yetiştiriyorum. Okuduğum bölüm üzerine çalışmak istiyorum ama imkanlar el vermediği için pazarcılığa devam ediyorum."