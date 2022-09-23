Aydın haberi... Aydın'da öğrencilere 5 bin 750 adet balık-ekmek dağıtıldı

Aydın bölgesinden gelen habere göre Tüm Türkiye genelinde başlatılan 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinlikleri çerçevesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı çerçevesinde Aydın İl genelinde 5 bin 750 adet balık-ekmek, helva ve su ikram edilirken etkinliğe destek veren kurum, kuruluş ve özel işletme yetkililerine teşekkür...

Tüm Türkiye genelinde başlatılan 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinlikleri çerçevesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı çerçevesinde Aydın İl genelinde 5 bin 750 adet balık-ekmek, helva ve su ikram edilirken etkinliğe destek veren kurum, kuruluş ve özel işletme yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılını 'Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı (IYAFA-2022)' olarak ilan etti. IYAFA faaliyetleri çerçevesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak, balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklarımıza sevdirmek, haftada en az iki gün balık tüketmeye teşvik etmek, ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlamak, 'Ağaç Yaşken Eğilir' atasözümüze uygun olarak balığın faydalarını küçük yaşta çocuklara öğreterek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, su ürünlerini ve balıkçılarımızı tanıtmak amacıyla yürütülen 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' etkinlikleri çerçevesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından su ürünleri ve su ürünlerinin faydaları öğrencilere anlatıldı. 5 ilçede, 9 ortaokulda ve sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda balık ekmek dağıtımı ve ikramı etkinlikleri yapılırken, öğrencilere 5 bin 750 adet balık-ekmek, helva ve su ikram edildi.

Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği ve Kılıç Deniz Ürünleri Üretim A.Ş. başta olmak üzere etkinliğe katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve özel işletme yetkililerine Tarım ve Orman Müdürü Aydın İl Müdürü Ahmet Ökdem ve İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "2022 – 2023 Eğitim ve Öğretim yılında da etkinliklerimiz devam edecek olup öğrencilerimizin balıkla buluşmasını sağlanacaktır. Etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - AYDIN