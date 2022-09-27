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Aydın haberi... Aydın'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Yerel Haberler

Aydın haberi... Aydın'da kaçak avcılığa geçit verilmiyor

Aydın yerel haberi | Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı tespit edilirken, 110 adet pintere (kasnak ağ) el konularak pinterler içerisinde canlı olarak bulunan 8 adet yayın balığı kaynağa iade edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı tespit edilirken, 110 adet pintere (kasnak ağ) el konularak pinterler içerisinde canlı olarak bulunan 8 adet yayın balığı kaynağa iade edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kaçak avcılığa karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bozdoğan ilçesi Kemer Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun ve ilgili ekipler tarafından yapılan avcılık denetiminde barajdan çıkarılan ve kaçak avcılıkta kullanılan 110 adet pintere el konuldu. Çıkarılan pinterler içerisinde canlı olarak bulunan 8 adet yayın balığı kaynağa iade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Bozdoğan Kemer Aydın Yerel Haberler

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