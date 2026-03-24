Aydın Fen Lisesi'nde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' değerlendirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda şekillenen model çerçevesinde, değerler eğitiminin önemi vurgulanırken, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Ziyarette ayrıca modelin programlar arası bileşenleri arasında yer alan okuryazarlık becerileri kapsamında finansal okuryazarlığın önemi de gündeme geldi. Öğrencilerin bilinçli tüketim, tasarruf ve ekonomik farkındalık konularında yetkin bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ziyaret, okulun eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı