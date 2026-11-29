Aydın'ın Efeler ilçesinde Yunus Emre Anaokulu'nda yapımı tamamlanan okul parkı, minik öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Yunus Emre Anaokulu'nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okul bahçesinde yapımı tamamlanan parkın açılışını minik öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklarla vakit geçiren Çomruk, onların oyunlarına katılarak sevinçlerine ortak oldu. Oyun alanlarının çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimindeki önemine dikkat çekti. Ziyareti kapsamında okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, fiziki imkanları ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Çomruk, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesinin önemini vurguladı. Programda öğrenci velileriyle de bir araya gelen Çomruk, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine değinerek aile ve okul iş birliğinin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekti. Velilerin görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı