Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Coşkusu

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Mezuniyet Coşkusu
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde minik öğrenciler kep atarak mezuniyet belgelerini aldı. Törende müzik, dans gösterileri ve veliler büyük bir coşkuyla yer aldı.

Aydın Devlet Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda mezuniyet heyecanı yaşandı. Renkli görüntülere sahne olan törende minik öğrenciler kep atarak mezuniyet belgelerini aldı.

Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, müzikler, dans gösterileri ve çocukların neşesiyle unutulmaz bir güne dönüştü. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği törene, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş ile hastane yöneticileri de katıldı. Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş, "Sağlık çalışanlarımızın çocuklarının güvenli, sevgi dolu ve eğitici bir ortamda büyümesi bizler için her zaman öncelikli oldu. Bu süreçte büyük emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve kreş çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm minik kalplerimizi tebrik ediyor, sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyorum" dedi.

Minik öğrenciler mezuniyet belgelerini alırken sahnede bol alkış alırken, tören kokteyl ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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