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Aydın Defterdarlığı'na Sezgin atandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Defterdarlığı'na Sezgin atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Aydın Defterdarlığı görevine Muğla Defterdarı Veysel Sezgin getirildi.

MUĞLA (İHA) - Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Aydın Defterdarlığı görevine Muğla Defterdarı Veysel Sezgin getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Aydın'ında aralarında bulunduğu 75 ilin defterdarı değişti. Yayımlanan atama kararına göre, Aydın Defterdarlığı'na Muğla Defterdarı olarak görev yapan Veysel Sezgin atandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Veysel Sezgin, Gazete, Muğla, Aydın, Yerel, Haberler

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