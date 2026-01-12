Haberler

Apartman dairelerinin her yerinden su sızmaya başladı

Apartman dairelerinin her yerinden su sızmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde, yeni teslim edilen konutlar yoğun yağışlarla birlikte su sızıntısı problemleriyle karşılaştı. Sakinler, sorunların bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde 2025 yılının Mart ayında yapımı tamamlanıp sahiplerini teslim edilen 196 dairelik sitede yağışlarla birlikte sorunlar da başladı. Evlerini henüz 10 ay önce teslim aldıklarını yağışların ardından her köşeden sızan sular nedeniyle şok yaşadıklarını belirten vatandaşlar sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Bozdoğan ilçesinde son bir haftadır devam eden yoğun yağışlar, ilçenin en büyük konut sitesinde sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yağışların ardından sitedeki tüm binalarda dairelerin içinde yağmurdan kaynaklı su sızıntısı yaşadıklarını belirten sakinler, "Büyük bir sevinçle yerleştiğimiz evlerimizde yağışlarla birlikte hayallerimiz adeta suya düştü. Yepyeni binalarda evimizin her odasından sular sızmaya başladı. İlgili ve sorumlulara yaşadığımız mağduriyeti ilettik. Gelip baktılar ama maalesef sorunun çözümü için bir adım atılmadı" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu