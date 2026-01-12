Apartman dairelerinin her yerinden su sızmaya başladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde 2025 yılının Mart ayında yapımı tamamlanıp sahiplerini teslim edilen 196 dairelik sitede yağışlarla birlikte sorunlar da başladı. Evlerini henüz 10 ay önce teslim aldıklarını yağışların ardından her köşeden sızan sular nedeniyle şok yaşadıklarını belirten vatandaşlar sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Bozdoğan ilçesinde son bir haftadır devam eden yoğun yağışlar, ilçenin en büyük konut sitesinde sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yağışların ardından sitedeki tüm binalarda dairelerin içinde yağmurdan kaynaklı su sızıntısı yaşadıklarını belirten sakinler, "Büyük bir sevinçle yerleştiğimiz evlerimizde yağışlarla birlikte hayallerimiz adeta suya düştü. Yepyeni binalarda evimizin her odasından sular sızmaya başladı. İlgili ve sorumlulara yaşadığımız mağduriyeti ilettik. Gelip baktılar ama maalesef sorunun çözümü için bir adım atılmadı" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istediler. - AYDIN