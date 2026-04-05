Hayırsever katkısıyla yapılan okulda son durum değerlendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Aydın'da yapımı süren yeni okul binasında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Hayırsever Haşmet Akkuş tarafından yapımı sürdürülen okul binası Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna tarafından ziyaret edildi. Ziyarette yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirilirken, okulun yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının planlandığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında okulun fiziki yapısı, sınflar, sosyal alanlar ve kullanım kapasitesi değerlendirildi. Yapının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin daha nitelikli şartlarda eğitim görmesinin amaçlandığı ifade edildi. Modern ve güvenli eğitim ortamı sunması hedeflenen okulun, bölgedeki eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna'ya incelemeler sırasında Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kürşat Demirkıran ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı