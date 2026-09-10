Aydın’da yeni eğitim yılı öncesi güvenlik toplantısı

Aydın'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Aydın'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim güvenliğine yönelik hazırlıklar kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Vali Dr. Osman Varol'un başkanlık ettiği Eğitim Güvenliği Toplantısı'nda, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik önlemleri ele alınırken, okul servislerine yönelik denetimler ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da görüşüldü. Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik yürütülecek faaliyetler ile kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon da toplantının gündeminde yer aldı. Yetkili kurumların yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliğine yönelik çalışmalarını koordineli şekilde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı