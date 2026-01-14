Haberler

Yeni adliye binası için ihale tarihi belli oldu

Yeni adliye binası için ihale tarihi belli oldu
Güncelleme:
Aydın'da uzun süredir beklenen yeni adliye binası için inşaat projesi onaylandı. İhale tarihi 10 Şubat 2026 olarak belirlendi. Yeni bina, 35 bin metrekarelik alanda inşa edilecek ve 2028 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Aydın'da uzun süredir beklenen yeni adliye binası için hazırlanan inşaat projesinin onaylanmasının ardından ihale tarihi de belli oldu.

Aydın'da depreme dayanıksız olduğu ve yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni adliye binasının yapılması için çalışmalar sürerken, Aydın'a kazandırılacak yeni adliye binası inşaat projesi de geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı. 35 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan projenin ihale tarihi de belli oldu. Adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve çağdaş şartlarda sunulmasını sağlayacak olan yeni adliye binasının ihalesi, 10 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak.

Zeybek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 35 bin metrekare arsa üzerine, bodrum + zemin + 5 normal kat olmak üzere inşa edilecek, toplamda 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan yeni adliye binasının ihale kapsamında belirlenen yapım süresinin de 2 yıl olduğu öğrenildi. İhalenin ardından çalışmalarına başlanacak olan binanın, planlanan takvim doğrultusunda 2028 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. - AYDIN

