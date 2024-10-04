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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'da narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda 75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

AYDIN - Aydın'da narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde Y.E.K. isimli şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 2 parça halinde toplam 75 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel

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