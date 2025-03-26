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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Y.T. ve B.S.E. isimli iki şüpheli tutuklandı. Ekipler, yapılan işlemler sonucu 5 bin 581 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Y.T. ve B.S.E. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 581 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.T. ve B.S.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN FIRAT - Yerel
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