Son 1 ayda 27 bin araç cezadan kaçamadı

Güncelleme:
Aydın'da Ocak ayında yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 27 bin 936 sürücü cezalandırıldı. 703 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valiliği, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Aydın'da Ocak ayında trafik kurallarına uymayan 27 bin 936 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2026 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 65 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 27 bin 936 araca işlem yapıldı. Ocak ayında meydana gelen 703 trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2026 yılı Ocak ayı içerisinde toplam 150 bin 65 araç kontrol edilmiş, 27 bin 936 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2026 Ocak ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 333 maddi hasarlı, 369 yaralamalı ve 1 ölümlü olmak üzere toplam 703 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 480 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 385 sürücünün ehliyetine el konulmuş olup, 485 sürücü ile bin 221 araç trafikten men edilmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
