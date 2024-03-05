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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şehit Yakınları ve Gazileri Ziyaret Etti

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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik ilçesinde vatan toprağının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Kömürcüoğlu, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek teşekkürlerini iletti ve devletin desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik ilçesinde vatan toprağının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek Türkiye'nin birlik ve beraberliği için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaretler sırasında, şehit yakınları ve gazilerle hasbihalde bulunan İl Müdürü Kömürcüoğlu, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canlarını ortaya koyan kahraman insanlardır. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteklerimizin devam edeceğini bilmelerini isteriz. Bu ziyaretlerimiz, sadece bir teşekkür ifadesi değil, aynı zamanda devletimizin şehit yakınları ve gazilerine olan vazgeçilmez desteğinin bir göstergesidir" dedi.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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