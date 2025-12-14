Aydın'ın sağlık üssünde sona doğru

Aydın'da bölgenin en kapsamlı sağlık yatırımlarından biri olacak şehir hastanesindeki çalışmalar büyük oranda tamamlanırken, modern altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle kentin sağlık alanındaki yükünü önemli ölçüde hafifletmesi hedeflenen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilgili ekip ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Açılış öncesi yürütülen hazırlıkları değerlendiren İl Sağlık Müdürü Şenkul, Aydın'ın sağlık alanındaki en önemli yatırımlarından biri olan Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi için yoğun bir mesai harcandığını belirtti. Hastanenin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışıldığını ifade eden Şenkul, sabah akşam demeden emek veren tüm personele teşekkür etti. Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi'nin modern yapısı, güçlü altyapısı ve geniş hizmet kapasitesiyle vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunacağını vurgulayarak, çalışmalarda fotoğraf karelerinde yer alsın ya da almasın bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara şükranlarını sundu. İncelemeler sırasında hastanenin fiziki durumu, teknik altyapısı ve açılış öncesi tamamlanması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın'ımız için Şehir Hastanemiz açılışa hazırlanıyor. Bu güzel sağlık tesisimiz için sabah, akşam demeden emek veren, fotoğraf karelerinde olsun ya da olmasın çalışan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN