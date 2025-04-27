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Aydın'da Sağlık Yatırımları 2025'e Kadar Genişliyor

Aydın'da Sağlık Yatırımları 2025'e Kadar Genişliyor
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla tamamlanan ve yapılması planlanan sağlık yatırımlarını duyurdu. Yeni tesislerle sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak, Aydın Şehir Hastanesi ise en büyük yatırım olarak öne çıkıyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılı itibariyle il genelinde tamamlanan ve tamamlanması planlanan sağlık yatırımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Aydın'da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yeni tesislerin hayata geçirildiğini bazılarının da yakın bir zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi. Projeler arasında devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık kompleksleri yer alırken, özellikle Aydın Şehir Hastanesi il genelinde sağlık altyapısını güçlendiren en büyük yatırım olarak göze çarptı. Yeni tesislerle birlikte hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşacağı vurgulandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Aydınımızda hizmet atağımız sağlık alanında hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılı itibariyle ilimizde tamamlanan sağlık yatırımları; Çine Devlet Hastanesi, Karacasu Devlet Hastanesi, Germencik Aile Sağlığı Merkezi, Söke Aile Sağlığı Merkezleri, Nazilli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Nazilli Sağlık Hizmetleri Kompleksi, Umurlu Aile Sağlığı Merkezi, Didim Devlet Hastanesi ve Aydın Şehir Hastanesi tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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