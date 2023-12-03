Aydın'da Otogarda Kış Lastiği Denetimi Yapıldı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Şehirlerarası Otogarı'nda yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan ticari araçlara yönelik denetimler devam edecek.
Aydın'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar, kış lastiği uygulaması kapsamında denetlendi.
Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimde ekipler, araçların lastik diş derinliklerini ölçtü ve şoförleri uykusuz yola çıkma, kış donanımlarını tamamlama konusunda uyardı.
Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine, 2 bin 568 lira ceza uygulanacağı da hatırlatıldı.