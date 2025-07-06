Aydın'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim Faaliyetleri Başlatıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanlarında orman yangınlarının önlenmesi kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Buharkent Kaymakamlığı, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilçe genelinde önleyici tedbirlerin sıklaştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, "İlçemizin ormanlık alanlarında orman yangınlarının önlenmesi kapsamında keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşları yangın riski taşıyan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ederken, kaçak girişler ve ateş yakma gibi tehlike oluşturan eylemlerle ilgili denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini kaydetti. - AYDIN