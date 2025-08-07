Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Keşif ve Gözetleme Faaliyetleri Sürüyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli mahallelerde keşif ve gözetleme yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Ormanlık alanlar İHA ve Dron ile sürekli kontrol ediliyor.
Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken aynı zamanda ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Efeler ilçesi Ambarcık, Danişment, Dağeymiri, Horozköy, Alatepe, Balıkköy, Gözpınar Mahalleleri'nde ve Germencik ilçesi Çarıklar, Meşeli, Alangüllü, Kızılcagedik ve Ömerbeyli Mahalleleri'nde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edildiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel