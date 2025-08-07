Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Keşif ve Gözetleme Faaliyetleri Sürüyor

Aydın'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirirken aynı zamanda ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Efeler ilçesi Ambarcık, Danişment, Dağeymiri, Horozköy, Alatepe, Balıkköy, Gözpınar Mahalleleri'nde ve Germencik ilçesi Çarıklar, Meşeli, Alangüllü, Kızılcagedik ve Ömerbeyli Mahalleleri'nde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Ormanlar ve hayvanların doğal yaşam alanları İHA ve Dron ile sürekli kontrol edilmeye devam edildiği öğrenildi. - AYDIN