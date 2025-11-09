Aydın'da Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Emirsultan Camii'nde farkındalık standı kuruldu.

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Her Bağış, Yeni Bir Hayattır' kampanyası kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Efeler Emirsultan Camii avlusunda organ bağışı standı açıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, namaz vakitleri öncesinde ve sonrasında camiye gelen vatandaşlara organ bağışının önemi, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve bağış sürecinin nasıl işlediği hakkında bilgilendirmelerde bulunularak broşürler dağıtıldı ve organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat çekildi.

Etkinlikte Organ bağışı yaparak örnek bir davranış sergileyen vatandaşlarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederek; toplumda organ bağışı bilincinin artmasının nakil bekleyen binlerce hastaya umut olacağını, bu tür farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı. - AYDIN