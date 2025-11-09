Haberler

Aydın'da Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Aydın'da Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Emirsultan Camii'nde organ bağışı standı açıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Bağış, Yeni Bir Hayattır' kampanyasıyla organ bağışının önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, toplumda organ bağışı bilincinin artmasının önemine dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında Emirsultan Camii'nde farkındalık standı kuruldu.

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Her Bağış, Yeni Bir Hayattır' kampanyası kapsamında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Efeler Emirsultan Camii avlusunda organ bağışı standı açıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, namaz vakitleri öncesinde ve sonrasında camiye gelen vatandaşlara organ bağışının önemi, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve bağış sürecinin nasıl işlediği hakkında bilgilendirmelerde bulunularak broşürler dağıtıldı ve organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat çekildi.

Etkinlikte Organ bağışı yaparak örnek bir davranış sergileyen vatandaşlarla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederek; toplumda organ bağışı bilincinin artmasının nakil bekleyen binlerce hastaya umut olacağını, bu tür farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.