Aydın’da okula ilk adım atan minikler yalnız kalmadı

Aydın'da okula uyum haftası kapsamında Halide Hatun İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, eğitim öğretim hayatına ilk adımını atan minik öğrencilerle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen okula uyum haftası etkinlikleri kapsamında Halide Hatun İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Müdürler, öğrencilerin okula uyum süreçlerini yerinde inceleyerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenci merkezli ve değer odaklı anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin yeni eğitim ortamına alışma süreçleri değerlendirildi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Yiğit ve Çomruk, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı