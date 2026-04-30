Aydın'da öğretmenlere 'Fatih' anlatıldı

Aydın'da Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen "Farklı Yönleriyle Fatih" etkinliğinde, Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve çok yönlü kişiliği ele alınarak öğretmenlere farklı bakış açıları kazandırıldı.

Aydın'da öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Öğretmen Akademileri kapsamında "Farklı Yönleriyle Fatih" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Biyografi Akademisi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve çok yönlü kişiliği ele alındı. Etkinlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Akkaya sunum yaptı. Efeler Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, tarihsel birikimlerini zenginleştirme ve farklı bakış açıları kazanma fırsatı buldu. Fatih Sultan Mehmet'in yalnızca askeri başarılarıyla değil, bilim, sanat ve devlet yönetimindeki vizyoner yönleriyle de değerlendirildi. Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı