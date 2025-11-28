Aydın'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Savatlı Mahallesi'ndeki Salavatlı İlkokulu'nda jandarma trafik ekipleri öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Salavatlı İlkokulu öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerine inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerini kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında öğrenciler bilgilendirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin sorularına da yanıt verildi. Ekipler, geleceğin sürücüleri olacak çocuklarda trafik farkındalığını küçük yaşta oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - AYDIN