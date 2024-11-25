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Aydın'da Öğrencilere Gıda Okur Yazarlığı Eğitimi Verildi

Aydın'da Öğrencilere Gıda Okur Yazarlığı Eğitimi Verildi
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7 okulda öğrencilere gıda okur yazarlığı ve etiket okuma eğitimi düzenleyerek sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.

Aydın'daki 7 okulda öğrencilere Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda okur yazarlığı ve etiket okuma eğitimi verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 'Okullarda Gıda Okur Yazarlığı ve Etiket Okuma Eğitimi' kapsamında 7 okulda öğrencilerle buluştu. Sağlıklı beslenmenin önemi ve gıda ürünlerinin etiketlerinin nasıl okunacağı üzerine odaklanılan eğitimde öğrencilere Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda alımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve besin değerleri hakkında bilgi verildi. Gıda okur yazarlığının, çocukların bilinçli tüketici olmalarını sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan ekipler, etiket okuma becerisinin geliştirilmesiyle öğrencilerin, sağlıklı seçimler yapma konusunda daha donanımlı hale geleceği ifade etti. Eğitim, öğrencilerin sorularını yanıtlanması ile sona erdi.

Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim ve Uygulama Okulundaki eğitime ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve öğrenci velileri katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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