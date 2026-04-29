Aydın'da Kurban Tanıtım Toplantısı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir'in katılımıyla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantı, İl Müftüsü Hasan Güneş'in açılış konuşmasıyla devam etti. Güneş konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarına değinerek, özellikle vekaletle kurban organizasyonunun yurt içi ve yurt dışındaki önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Strateji Geliştirme Başkanı Halit Güldemir ise din görevlilerinin sahadaki rolüne vurgu yaparak, "Kimsesizlerin kimsesi olma yolunda kapısını çalmadığınız kimse kalmasın" ifadelerini kullandı. Güldemir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yürütülen kurban faaliyetlerinin yurt içi ve yurt dışında gönül köprüleri kurduğunu belirterek, bu çalışmaların birçok insanın İslam ile tanışmasına vesile olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde; 81 il, 922 ilçe, 81 ülke ve 398 bölgede kurban payı dağıtımı gerçekleştirildiğini aktaran Güldemir, 2026 yılı için kurban hisse bedellerinin yurt içinde 18 bin TL, yurt dışında ise 7 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Programda ayrıca sürecin güven, şeffaflık ve hassasiyet içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekilirken, sahada görev alacak din görevlilerine başarı dileklerinde bulunuldu.

Program sonunda 2025 yılı vekaletle kurban organizasyonunda özveriyle görev yapan din görevlilerine plaket takdim edilirken; toplantıya il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. - AYDIN

