Aydın'da Küçükbaş Hayvanlara Veba ve Çiçek Aşısı Uygulaması

Aydın'da Küçükbaş Hayvanlara Veba ve Çiçek Aşısı Uygulaması
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Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık ekipleri, Uzundere Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uygulayarak hastalıkların yayılmasını önlemek için önemli bir çalışma başlattı. Aşılama faaliyetleri, hayvan sağlığının korunmasına yönelik devam edecek.

Aydın'ın Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi'ne giden İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü sağlık ekipleri, küçükbaş hayvanlara veba ve çiçek aşısı uyguladı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla mahalledeki küçükbaş hayvanlar aşılanarak salgın hastalıklara karşı önlem alıyor. Yetkililer, veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıkların hayvanlar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, düzenli aşılamanın önemini vurguladı. Mahalleleri gezerek, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında aşılama, küpeleme, hastalık takibi ve eğitim gibi konularda yetiştiricileri bilgilendiren ekipler, ayrıca üreticilerin konuyla ilgili duyarlılıklarının arttırılması ve alınması gereken tedbirler noktasında da bilgilendiriyor.

Bu çerçevede sağlık ekipleri, Uzundere Mahallesinde bulunan yetiştiricilerin, küçükbaş hayvanlarını veba ve çiçek hastalıklarından korunması için aşılama çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına çalışmaları aralıksız süreceği belirtildi.

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal yaptığı yazılı açıklamada "İlçemizde bulunan küçükbaş hayvanların kulak küpesi ile kayıt altına alınması, koyun-keçi çiçek hastalığı ile veba hastalıklarına karşı korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmektedir. İlçemizde PRR ve Koyun - Keçi Çiçek aşısı çalışmalarına hayvan sağlığı personelimiz İlçemiz Uzundere Mahallesi'nde başlamıştır." ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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