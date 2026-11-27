Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol'un öncülüğünde, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesine katkı sağlanması amacıyla buluşma gerçekleştirildi.

Funda Varol'un öncülüğünde düzenlenen programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ve kaymakamların eşleri katıldı. Koruyucu aile hizmetine yönelik gerçekleştirilen buluşmada, Aydın'da yürütülen çalışmalar ve hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılabilecekler ele alındı. Programda, koruyucu aile hizmetinin çocukların sevgi, güven ve aile ortamında yetişmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesine katkı sunmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Funda Varol, bir çocuğun hayatına umut olarak ona yeni bir gelecek sunan tüm koruyucu ailelere ve bu alanda gönüllü olarak emek veren Gönül Elçilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı