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Aydın'da Kaybolan Kadın JAK Ekipleri Tarafından Bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aydın'da kaybolan kadını JAK ekipleri buldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan kadını Jandarma Arama Kurtarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kayıp ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ihbarın ardından arama çalışmalarına başladı. AKUT Arama Kurtarma Kuşadası ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi. Kayıp kadın JAK ekipleri tarafından bulundu. Kayıp kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından güvenli alana tahliyesi sağlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Yerel
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