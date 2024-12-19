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Aydın'da Kamyonet Çarpışması: Yaralı Kadın Kurtarıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Ekipler, araçta sıkışan bir kadını kurtarmak için seferber oldu.

Ekipler araçta sıkışan kadını kurtarmak için seferber oldu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı kadın ise ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gıdacılar Çarşısı'ndan çıkış yapan A.G. idaresindeki 09 FA 457 plakalı kamyonet, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi girişinde bir anda önüne direksiyonu kıran R.A. idaresindeki 09 RP 515 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan N.G.'yi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yaralı kadını ayağının sıkıştığı alandan kurtarmak için yapılan çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından yaralı kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da Kamyonet Çarpışması: Yaralı Kadın Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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