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Aydın'da jandarma tekne turları ve piknik alanında uyarılar yaptı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri, Kemer Barajı'nda faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları ile Adnan Menderes Piknik alanında piknik yapan vatandaşları çeşitli konular hakkında uyardı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri Kemer Barajı'nda faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları ile Adnan Menderes Piknik alanında piknik yapan vatandaşları çeşitli konular hakkında uyardı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra çeşitli konularda da vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı ve Adnan Menderes Piknik Alanında faaliyete başlayan tekne turları için tekne kaptanları uyarılırken, tura katılan vatandaşların boğulma olaylarına karşı can yeleği giyme gerekliliği hatırlatıldı. Öte yandan Adnan Menderes Piknik alanı vatandaşların huzur ve güven içerisinde keyifli vakit geçirmeleri amacıyla özellikle orman yangınlarına karşı kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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