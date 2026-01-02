Haberler

Aydın'da 'Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti' programı düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 'Hz. Peygamberin doğumunun 1500. yılında, Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti' programı kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Programda, tarihi konuşmalar ve Kur'an tilavetleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği programın açılış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman yaptı. Konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, Mekke'nin fethine giden süreci tarihi yönleriyle ele alarak, fethin ahlaki ve toplumsal yansımalarını anlattı. Haykıran, "Mekke'nin fethi, düşmanlığa karşı affın, zulme karşı adaletin ve kin yerine kardeşliğin hakim kılındığı yüce bir örnektir" dedi.

Program, kurra hafızların seslendirdiği Kur'an tilavetleri, ilahiler ve kasidelerle manevi bir atmosfere büründü. Katılımcılar duygu dolu anlar yaşarken, program sonunda plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
