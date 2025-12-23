Haberler

Aydın'da gençler helal beslenme konusunda bilgilendirildi

Aydın'da düzenlenen 'Helal Gıda' atölyesinde, yurtlarda kalan gençlere helal beslenme, katkı maddeleri ve bilinçli tüketim hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Aydın'da öğrenci yurtlarında kalan gençler, kurulan 'Helal Gıda' atölyesi ile helal beslenme, katkı maddelerinin içerikleri ve bilinçli tüketim konusunda bilgilendirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin bilinçli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi amacıyla yurtlarda "Helal Gıda Atölyesi" düzenledi. Bu kapsamda ilk olarak Yenipazar Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen atölye çalışmasında öğrencilere helal gıda konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Atölyede, helal ve haram kavramlarının mahiyeti, neden helal beslenilmesi gerektiği, bir gıdanın helal sayılabilmesi için gerekli şartlar ile Kur'an-ı Kerim'de tüketilmesi yasaklanan ürünler başlıkları ele alındı. Ayrıca günümüzde sıkça kullanılan gıda katkı maddeleri de örnekler üzerinden anlatıldı. Tatlandırıcılar, renklendiriciler ve emülgatörler kapsamında E kodları (E621, E101, E112, E951) üzerinden katkı maddelerinin içerikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi. Programda, paketli gıdaların helal olup olmadığının nasıl anlaşılacağı, etiket okuma bilinci ve helal sertifikasının önemi üzerinde durularak öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorulara yanıt verildi. Atölye sonunda düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında ise katılımcıların merak ettikleri konular ele alındı. Ayrıca Berin Menderes Yurt Müdürlüğü'nde de helal gıda atölyesi gerçekleştirilerek gençlerle bir araya gelinirken, atölye ile yurtlarda kalan öğrencilerin hem dini hem de sağlık açısından bilinçli tüketici olmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
