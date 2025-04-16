Aydın'da Hacı Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac organizasyonunda Aydın'dan Hacca gidecek olan hacı adayları 'Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı'nda' bir araya geldi.

İl Müftülüğü Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun gerçekleştirdi. Arından İl Müftüsü Hasan Güneş, "Yıllarca süren heyecanlı bekleyişin ardından hac ibadetlerinizi yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Her yıl büyük bir umutla beklediğiniz kutlu davete bu sene erişmiş olmanın mutluluğunu bizler de sizlerle birlikte yaşıyoruz" dedi.

Hac ibadetinin manevi derinliğine dikkat çeken İl Müftüsü Güneş, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç doğrultusunda bir araya geleceksiniz. Hac insanın kendi dünyasına, mahşere ebedi aleme, tarihe, kardeşlerine ve rabbine yolculuktur. Takva dışında kimsenin kimseye bir üstünlüğü olmadığı şuuruna varacak, Allah'ın huzurunda mal, mülk, makam, mevki gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve bütün Müslümanların eşit olduğunu hissedeceksiniz. Giyeceğiniz beyaz ihramlarla ölümü hatırlayacak, ölmeden önce tövbe etme fırsatını yakalayacaksınız. Arafat sonrası müzdelife ve devamında mahşerin provasını yaşayacaksınız. Kabe-i Muazzama' da Filistinli kardeşlerimiz ve bütün insanlık için dua edelim. Rabbim sizi ve bütün hacılarımızı salimen gidip ğanimen dönmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Tanışma programı Kafile Başkanı Karacasu İlçe Müftüsü Yunus Edoğan ve görevlilerinin konuşmaları ile sona erdi. - AYDIN